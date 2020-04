Caritas dona 1500 uova agli ospedali di Spezia e Sarzana

La Spezia - "Credo negli esseri umani, che hanno il coraggio di essere umani"....dice una canzone...grazie a chi ogni giorno mette in gioco la sua vita per gli altri, grazie a tutti quelli che in questo momento così difficile ci sostengono con il loro impegno e il loro amore. Buona Pasqua". Con questo messaggio Don Luca Palei e tutta la sua Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato hanno voluto augurare Buona Pasqua a medici, infermieri e a tutti i dipendenti degli ospedali della Spezia e Sarzana donando 1500 uova di cioccolato. Una sinergia di solidarietà visto che le uova sono state donate alla Caritas della Spezia dall’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mielona (Ail) che, a causa dell’emergenza coronavirus, non ha potuto organizzare la sua tradizionale raccolta fondi di Pasqua.