Carenze del personale in Asl5, Alisa accorda nuove assunzioni

La Spezia - Si è tenuto un incontro presso l’Asl5 tra la direzione di A.Li.Sa. e la direzione strategica di Asl5, per un monitoraggio della situazione legata alla corretta erogazione delle attività sanitarie (LEA), sia dal punto di vista delle risorse umane necessarie che dal punto di vista delle risorse economiche disponibili allo scopo. Le criticità riscontrabili si riferiscono ai profili professionali specialistici per i quali le difficoltà sono insite nella carenza strutturale di disponibilità di medici specialisti comune a tutte le Regioni Italiane. E’ stata l’occasione per valutare congiuntamente queste criticità di sistema, alla luce delle nuove previsioni di autorizzazione alle assunzioni di personale consegnate ad Asl5 e che prevedono nuove autorizzazioni a tempo pieno per 19 unità per dirigenza Medico sanitaria e SPTA e per 49 unità per il personale infermieristico e del comparto; a tempo determinato per tre risorse per dirigenza Medico sanitaria e SPTA; e per 19 unità riguardanti il personale infermieristico e del comparto. L’impegno è di attivare nel breve semplificando ove possibile le azioni burocratiche obbligatorie per legge, le procedure di reclutamento del personale.