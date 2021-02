Cardiologie aperte 2021, dall'8 febbraio consulenza telefonica gratuita

La Spezia - La Cardiologia di Asl5 aderisce all’iniziativa “Cardiologie Aperte” 2021, promossa a livello nazionale dalla Fondazione per il Tuo cuore Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologia Ospedalieri, che da 15 anni promuove questa iniziativa nelle cardiologie italiane. L’obiettivo di “Cardiologie Aperte” è far conoscere a tutte le fasce di età della popolazione i rischi per la salute e diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare ed a valorizzare il fondamentale ruolo del Cardiologo nella promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio. La Fondazione attiverà un numero verde dedicato ai cittadini che potranno chiamare per porre domande su

problemi legati alle malattie del cuore. Il personale dedicato ad accogliere le telefonate della cittadinanza le trasferirà alle Cardiologie dei diversi ambiti territoriali, per cui chi chiamerà dal territorio spezzino verrà indirizzato agli esperti della Cardiologia del Sant’Andrea.



Il numero verde a disposizione è il seguente – 800 05 22 33 - Dall’8 al 16 febbraio 2021, dalle 14.00 alle 16.00, gli specialisti della Struttura Complessa di Cardiologia - diretta dal Dottor Alberto Menozzi - si metteranno a disposizione della cittadinanza per rispondere alle domande su problemi o dubbi legati alle malattie del cuore.