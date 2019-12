Cardarelli, migliorata la sicurezza sismica della palestra

La Spezia - Finiti i lavori alla palestra dell’Istituto Cardarelli di Via Carducci. Il cantiere aveva preso il via a fine luglio scorso e l’importo complessivo è stato di poco inferiore ai 190.000 euro, il 90% dei quali finanziati dal programma Regione Liguria di investimenti “mutui BEI”. Le opere effettuate hanno consentito di implementare significativamente la sicurezza statico sismica dell’edificio della palestra mediante un rinforzo strutturale degli elementi portanti della copertura del tetto e dei pilastri verticali con legature denominate “croci di S. Andrea”.

La vecchia copertura del tetto in fibrocemento contenente amianto è stata integralmente rimossa e sostituita con lamiere in lega di alluminio, coibentate e isolate. Stesso intervento ha interessato tutto il fascione laterale sottotetto dell’edificio.

Il Presidente Pierluigi Peracchini commenta con soddisfazione il completamento di quest’opera:

«con la fine lavori di questo cantiere, la Provincia ha compiuto il processo di rimozione e bonifica dell’amianto in tutti gli edifici dell’Ente oggi in uso. Inoltre, tramite gli interventi che stanno per partire presso altri edifici scolastici del territorio, stiamo migliorando nettamente i coefficienti statico-sismici dei plessi delle nostre scuole superiori: un piano ambizioso e molto impegnativo che vede impegnata la mia Amministrazione per quasi 9 milioni di euro nel prossimo triennio».

«Il cantiere dei lavori alla palestra del Cardarelli è stata una grande sfida vinta – aggiunge

Francesco Ponzanelli, Vicepresidente con delega all’edilizia scolastica – Infatti, nonostante la

compresenza della didattica e uno sforamento delle tempistiche di consegna, principalmente dovuto ai molti giorni di maltempo che hanno rallentato i lavori, oggi abbiamo finito e possiamo offrire agli studenti del Cardarelli una palestra molto più sicura e, soprattutto, libera dall’amianto. Ringrazio i tecnici della Provincia e le maestranze del cantiere. Ringrazio ovviamente gli studenti e tutto il corpo docente della scuola per aver saputo gestire al meglio la presenza di un cantiere in questo primo scorcio di anno scolastico. Proseguiamo nel nostro impegno a favore dei nostri studenti e delle loro famiglie: la palestra del Cardarelli rappresenta certamente una tappa importante nella rotta che l’Amministrazione Peracchini ha

tracciato per l’edilizia scolastica provinciale".