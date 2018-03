Caratozzolo incontra gli abitanti dell'Umbertino: "Sarà solo il primo di una lunga serie"

La Spezia - Martedì 6 Marzo alle 21 presso il laboratorio di quartiere di piazza Brin in Via Castelfidardo angolo Via Roma, Massimo Baldino Caratozzolo, consigliere comunale di “Per la nostra città con Giulio Guerri” incontra la cittadinanza.

Questo infatti è il primo di una serie di incontri che verranno per il momento ripetuti con cadenza quindicinale e itineranti, voluti dal gruppo consiliare per mantenere costantemente un contatto diretto con i propri elettori e in generale con tutti gli spezzini che vorranno intervenire. In modo particolare questa sera si parlerà dell’incerto destino dell’asilo statale di Via Firenze, che negli intendimenti prospettati dalla attuale amministrazione potrebbe essere alienato e trasformato in un ostello, spostando i bambini che attualmente lo frequentano nella struttura scolastica di Via Napoli.

Tra i temi proposti questa sera anche quello della sicurezza e dell’introduzione fortemente voluta dal gruppo “Per la nostra città” dei cassonetti di zona, che andranno a integrarsi per migliorare si spera il servizio con l’attuale metodo di raccolta della differenziata. L’assemblea è aperta a tutti e tutti avranno diritto di intervenire e di porre domande ai consiglieri.