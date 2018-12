Caratozzolo: "Corsie di Piazza Verdi, siamo alle solite. Qualcuno deve pagare"

La Spezia - "Le corsie dei Bus di Piazza Verdi sono nuovamente un buco: nei soliti punti già riparati più volte il cemento architettonico ha ancora una volta malamente ceduto. Dove non ha ceduto profonde crepe fanno supporre che cederà a breve. Come è noto, il problema più volte segnalato, oltre che preventivato, dal Comitato Piazza Verdi per bocca di uno degli storici portavoce Pierpaolo Bracco, ha già costretto l’amministrazione a riparazioni ripetute che presuppongono l’interruzione in quella zona, del servizio dei mezzi del trasporto pubblico per giorni, attraverso deviazioni dello stesso che cagionano disagi e rallentamenti a tutte la viabilità cittadina". Massimo Caratozzolo, consigliere comunale, rivendica la sua passata battaglia quando ancora non aveva incarichi pubblici e non faceva parte della attuale maggioranza: "Da notare - continua Caratozzolo - che i punti dove avvengono le rotture sono ogni volte gli stessi. Ovvero quelli in prossimità dei giunti dei vari blocchi di cemento. Ciò farebbe pensare che, come dal Comitato più volte affermato, ci siano evidenti anomalie e negligenze nel progetto stesso. Anomalie che non possono essere semplicemente risolte attraverso rifacimenti del manto ogni pochi mesi, ma che devono essere affrontate chiamando a risponderne chi quel progetto lo ha pensato e chi eventualmente doveva controllarne la fattibilità e la rispondenza alle esigenze della collettività".



Caratozzolo ha, a questo proposito, depositato un'interpellanza per chiedere alla amministrazione come abbia intenzione di comportarsi di fronte a quella che definisce “distruzione programmata” della piazza: "Non è finalmente giunto il momento di rivolgersi alla magistratura onde appurare eventuali responsabilità per questa continua emorragia di denaro pubblico dovuto alle inefficienze di Piazza Verdi? Questo oltre agli innegabili disagi procurati o, in alternativa alla Corte dei Conti presso cui il sottoscritto a nome e per conto del Comitato Piazza Verdi ha già presentato un esposto dettagliato riguardante le prime rotture del manufatto risalente ormai a circa due anni fa. Credo che le cose non possano avvenire né sempre per caso, né tantomeno da sole. Quindi è evidente che qualcuno la responsabilità di questa vergogna la dovrà pur avere".