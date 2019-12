Carabinieri, il Comandante della Legione Liguria in visita alla Spezia

La Spezia - Questa mattina, presso il Comando Provinciale della Spezia, si è svolta la tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri, per le festività natalizie, alla quale ha partecipato il Comandante della Legione “Liguria”, Gen. B. Pietro Oresta, una rappresentanza di Carabinieri dei presidi della provincia, dei Carabinieri per la Marina Militare, dei Carabinieri dei reparti speciali, dei Carabinieri Forestali e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con il suo presidente Sergio Romanelli.

Durante la cerimonia sono stati consegnati due riconoscimenti, ad un Ufficiale e ad un Sovrintendente che si sono particolarmente distinti nell’assolvimento dei compiti istituzionali. Il Comandante della Legione, oltre a ringraziare il Comandante Provinciale, Col. Antonio Bruno, e tutti i Carabinieri della provincia della Spezia per il diuturno impegno e gli apprezzati risultati operativi conseguiti nell’anno in corso, si è soffermato sul legame che lega i colleghi in servizio con quelli in congedo, custodi delle tradizioni dell’Arma, e sul sacrificio delle famiglie dei Militari che giornalmente sostengono, in silenzio, i loro cari nell’assolvimento dei delicati compiti che vengono loro affidati.-