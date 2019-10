Caponiere, chi è interessato si proponga

La Spezia - Come annunciato Palazzo civico promuove una consultazione preliminare di mercato attraverso la quale i soggetti interessati, che siano privati, associazioni o società, potranno esprimere le proprie proposte per il recupero e la gestione di manufatti di valore storico - caponiere situati lungo il perimetro della mura e facenti parte del complesso denominato “ex Cinta muraria di sicurezza dell’arsenale militare della Spezia”, allo scopo di valorizzare il patrimonio comunale, secondo i termini e le condizioni riportate nel bando. Le dichiarazioni di interesse potranno pervenire a mano o via raccomandata R/R all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune della Spezia in plico chiuso, oppure via PEC entro e non oltre le 12 del giorno 28 ottobre. Ne fanno parte l'ex Forte Parodi, l'ex Polveriera Caporacca, l'ex batteria Valdilocchi, l'ex batteria, l'ex Cinta muraria di sicurezza dell’arsenale militare della Spezia.



Il bando è pubblicato sul sito del Comune della Spezia all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente dal 19/06/2019 / Bandi di gara e contratti / Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. Ulteriori informazioni possono essere richieste a C.d.R. Patrimonio – Piazzale Giovanni XXIII n. 7 – a Sabrina Donnini tel. 0187/727529 e-mail: sabrina.donnini@comune.sp.it; Elena Rossini tel. 0187/727247 e-mail: elena.rossini@comune.sp.it; oppure per la parte tecnica a Luca Ghelardi tel. 0187/727919 e mail: luca.ghelardi@comune.sp.it