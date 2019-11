Capolavori di cioccolato e luminarie: il Natale è già alla porta

La Spezia - Si accendono le luminarie e viene subito voglia di cioccolato. La parte più dolce dell'inverno, il periodo natalizio, incomincia anche alla Spezia con “Stile Artigiano - Sapori &

Mestieri”, la tradizionale mostra mercato di dolci, cioccolato e artigianato artistico che si snoda lungo Corso Cavour. Ci sono vere e proprie opere d'arte dei mastri cioccolatai italiani in vendita nel salotto buono della città, che appagano la vista prima ancora del palato. Ci sono le luminarie, allestite negli scorsi giorni e pronte alla prima accensione. C'è un'attenzione a tutto il tessuto commerciale con l'iniziativa del doppio scontrino: mostrando quello di Stile Artigiano si ottengono sconti anche nei negozi convenzionati del centro.

"Un'idea che serve a coinvolgere i partecipanti al nostro evento per spingerli ad entrare nei negozi della città - spiega Paolo Figoli, presidente di Confartigianato che non si sottrae ad un'analisi della situazione generale - L'artigianato vive di alti e bassi, così come tutto il Paese. Le eccellenze volano sempre alto, perché la qualità e il prodotto di nicchia si crea un mercato proprio".

"Inizia la festa natalizia con un'iniziativa molto apprezzata - plaude Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - Il cioccolato è una parte piacevole della vita e attraverso di esso diamo un segnale al commercio di attenzione. Sono momenti di grandi cambiamenti nei consumi e nella disponibilità economica delle persone. Noi possiamo aiutare a fare la nostra città attrattiva e quindi aiutare i commercianti a vendere. In un anno vediamo una città che ha voglia di crescere, che sta migliorando sotto ogni punti di vista. Un impegno che deve continuare. La Spezia si è contraddistinta per la sicurezza, la pulizia e l'offerta di lavoro. Pensate alla nautica e ai settori tradizionali, ora concentriamoci anche sulle periferie".





Gli stand saranno

aperti al pubblico, da venerdì 22 a domenica 24 dalle ore 10,00 della

mattina