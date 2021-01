Canessa: "Prenotazioni vaccino, perché i Comuni non lavorano in modo omogeneo?"

La Spezia - La campagna vaccinazioni anticovid per Over 80 inizierà a metà febbraio. ASL 5 sta spingendo per organizzare la vaccinazione anti covid nella categoria over 80 in collaborazione con i vari comuni. Questa è una buona notizia.È una organizzazione complessa e per prima cosa è necessario avere i luoghi nei vari comuni dove vaccinare e sapere i nominativi di coloro che aderiscono, ricordando che aprire ogni flacone del vaccino Pfizer necessita di 6 vaccinati in contemporanea e il vaccino Moderna ne necessita 10.

Notiamo con stupore che nei comuni l’organizzazione non è uniforme, seppur la data entro cui aderire pare essere sempre il 31 gennaio.

Ad Arcola il Sindaco ha fatto avere una lettera con varie possibilità per aderire: con mail, a mano all’ ufficio URP, con numero verde. Questo non sta comunque prevenendo code all’ aperto per la consegna, dato che da ogni persona che porta la lettera di adesione è richiesta una firma.

A Sarzana si può aderire portando a mano il modulo e aspettare in fila davanti ai Vigili: apertura 3 ore al giorno per 5 giorni (!!!). Questo ha comportato l’ obbligo di fare la fila con assembramento 2 giorni fa. ieri alle ore 11.30 solo 10-15 minuti di coda.



Domande: perché i comuni non hanno adottato le stesse modalità con percorsi che non prevedano la presenza e l’ obbligo di uscire in questi giorni freddi invernali? Perché i Comuni non provano a lavorare in modo omogeneo? Perché obbligatoria la firma? Una cassetta dove mettere la lettera senza obbligo della firma? Auspichiamo una reale coordinazione fra ASL e comuni con modalità omogenee e una semplificazione della burocrazia.

Segnaliamo il problema degli invalidi non deambulanti a cui andrebbe dedicata una organizzazione perfetta: domicilio (difficile con questi vaccini) o ricorrere alle Pubbliche Assistenza e prevedere un accompagnatore.



Dr. Pier Aldo Canessa per Manifesto per la Sanità locale