Campiglia è senz'acqua, per l'ennesima volta

L'ultimo episodio era avvenuto poche settimane fa, ma il paese - come tante altre località collinari - è spesso vittima di tagli alla fornitura dovuti a interventi di manutenzione svolti in emergenza.

La Spezia - Un'altra giornata difficile per i campigliesi, che si sono trovati senza fornitura idrica a partire dalla serata di ieri, come già accaduto alcune settimane fa. E come spesso succede in altre località adagiate sulle alture che circondano il golfo, zone in cui le tubazioni mostrano da anni tutta la loro vetustà con un interminabile susseguirsi di interventi di manutenzione in regime di urgenza, accompagnati, ovviamente, da altrettanti disagi per la popolazione.



Questa mattina il guasto si è subito manifestato come di difficile soluzione: gli operatori di Acam Acque, infatti, hanno sperimentato non poche difficoltà nell'individuare la perdita, che si era verificata all'interno del bosco. Così è stato disposto l'invio di una autobotte per la fornitura di acqua potabile alla gente del paese, che si è riversata in piazza a partire dalle 13.30 con tanche e bottiglie.

Una soluzione tampone, di cui non tutti possono usufruire.

"Chi come noi è a lavorare tutto il giorno - afferma un'abitante - e torna a casa stasera rischia di non potersi rifornire. Chi è nella nostra condizione lo dica almeno avvisiamo di lasciare il mezzo a disposizione anche nella serata".



A causare la perdita, oltre alle pessime condizioni delle reti idriche, potrebbe essere stato il crollo di qualche albero avvenuto nel corso del temporale di ieri sera, oppure, come sostengono alcuni abitanti, la protezione catodica di una tubatura collegata all'impianto di rigassificazione di Panigaglia.