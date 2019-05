Campane a morto per la presentazione del libro. Il parroco: "Qualcosa sta morendo"

La Spezia - Quando alle 16 le campane della chiesa di Nostra Signora della salute, in Piazza Brin, hanno iniziato a suonare a morto non molti hanno pensato al significato della cosa: forse don Francesco Vannini stava celebrando un funerale.

E in un certo senso era vero.

"Di fatto qualcosa in questo momento sta morendo. C'è chi ha sofferto per un determinato spirito, che ora non c'è più", ha dichiarato il parroco a CDS.

Don Francesco, per spiegare meglio il significato del suo gesto ci ha accompagnati a visitare il memoriale di don Antonio Mori, il sacerdote arrestato nel corso della Seconda guerra mondiale e rilasciato solamente per l'intercessione del cardinale genovese di allora.

Salendo le scale che si arrampicano lungo il fianco della chiesa si arriva alla piccola cucina e alle stanze in cui don Mori per anni aveva accolto chi si trovava in difficoltà.

"All'inizio - ha spiegato don Vannini - furono soldati inglesi, poi partigiani e successivamente anche famiglie di fascisti. Li ospitava qui, tra queste mura e quando vedevano dalla finestrella che dà sulle navate della chiesa che stavano arrivando gli avversari del caso, scappavano da una scala secondaria". Una figura non abbastanza conosciuta, quella di don Mori, che i parrocchiani e don Francesco hanno voluto ricordare mantenendo inalterata una parte di quella abitazione e realizzando un memoriale in suo onore.