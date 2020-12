Campagna tesseramento di Spezia Dinamika, un pacco alimentare per ogni iscritto

La Spezia - L’associazione giovanile Spezia Dinamika organizza per il secondo anno consecutivo un evento di beneficenza in concomitanza con la campagna tesseramenti dell’anno 2020/2021.

La situazione attuale sta mettendo a dura prova chiunque, a maggior ragione coloro che si trovavano in una situazione di difficoltà ben prima dell'emergenza sanitaria, ed è proprio in questi momenti particolari che una comunità deve mostrarsi solida e disponibile ad aiutarsi a vicenda.

Per questo motivo quest'anno ci impegneremo a sostenere una realtà che da anni è radicata nel territorio e promuove opere di beneficenza: Onlus San Francesco, responsabile delle gestione di una mensa molto partecipata rivolta ai più bisognosi.

Per ogni singolo tesserato all'associazione verrà devoluto un pacco contenente beni alimentari alla Onlus San Francesco dei frati di Gaggiola, per sostenere la sua attività di aiuto e supporto alla comunità.



I pacchi alimentari saranno composti in questo modo:

Pacco da 5 euro (iscrizione a membro sostenitore): Pasta 1kg + tonno 80g + legumi 240/230g

Pacco da 20 euro (iscrizione a membro attivo): 4x Pasta 1 Kg + tonno320g + legumi 940/950g



Questa iniziativa associata al tesseramento avrà inizio il 15 dicembre 2020 e terminerà il 15 gennaio 2021, il tutto tramite il sito www.speziadinamika.it.