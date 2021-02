Camminare per conoscere, il lavoro intenso del Cai diventa un libro

La Spezia - Domenica 28 Febbraio presso la Villa “La Montagna” di Virginia Oldoini Contessa di Castiglione il Club Alpino Italiano Sezione della Spezia , nell’ambito del Progetto “Percorsi ad Anello” “Camminare per conoscere” presenta il libro che racchiude il lavoro svolto in questi mesi.

In una nota del Cai spezzino si legge: “Il nostro lavoro raccoglieva alcuni percorsi cittadini e periferici che potessero essere utili alla comunità per meglio assorbire le restrizioni imposte nel contrasto al Covid-19. Quando la situazione ha reso possibile l’allentamento dei provvedimenti e consentito alle famiglie di trascorrere giornate all’aria aperta senza dover spostare (o quasi) l’automobile l’utilità del progetto si è manifestata in tutte le sue prerogative : poter visitare tutte le emergenze storico/culturali che la nostra città racchiude e godere degli splendidi panorami sul Golfo , verso l’Appennino , le Alpi Apuane , il mar Ligure e Tirreno oppure verso i Forti che sovrastano le colline periferiche,è il modo migliore per riappropriarsi del territorio nel quale si vive ma che poco si conosce senza creare assembramenti”.

“Il libro che ora presentiamo è un ampliamento del lavoro presentato a luglio e sarà a disposizione , per gli interessati , da martedì 2 marzo presso la Sezione CAI di Via Napoli 156”

Per domenica 28 febbraio poi si aggiunge anche l'escursione. “Prevede un dislivello di di 150m e una lunghezza di 3 km circa (solo andata) , inizierà da Via Fontevivo nei pressi dell’Istituto Alberghiero “Casini” e la struttura “Luna Blù” del progetto Aut-Aut. con tre gruppi che partiranno alle 9,30 , 10,00 , 10,30. Vista l’emergenza epidemiologica l’evento sarà a prenotazione obbligatoria ed a numero chiuso (cell. 3398373537) pertanto , una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti , le iscrizioni saranno chiuse. Alla prenotazione dovrà essere versata la quota di 10 euro per spese assicurative (soci CAI esclusi). Abbigliamento sportivo con scarponcini da trekking. Presidi medici personali obbligatori (mascherina e disinfettante). E’ richiesta , per ogni partecipante , l’autodichiarazione compilata in ogni suo punto che sarà ritirata dall’organizzazione”.