Camilleri, dalle Sentinelle in piedi spezzine un saluto in odor di pedofilia

La Spezia - “Possa riposare in pace. Ricordiamo che oltre lo scrittore, c'era anche l'uomo. E che queste parole non sono mai state smentite”. Così le Sentinelle in piedi della Spezia hanno salutato Andrea Camilleri, spentosi oggi a 94 anni. Quali le “parole” a cui fanno riferimento gli attivisti cattolici spezzini? Quelle rilasciate dallo scrittore siciliano a 'Che tempo che fa?', conversando con Fabio Fazio, cinque anni fa. Uno scambio riportato dalla testa online Notizie Provita, che si scaglia con veemenza contro il papà letterario del Commissario Montalbano. Ma cos'aveva detto Camilleri? Interpellato da Fazio - “Se fosse una donna come vorrebbe essere?” -, aveva spiegato: “In tutta sincerità vorrei essere una bambina di due anni perché a due anni le donne raggiungono il massimo della loro bellezza e il massimo della loro capacità seduttiva, che è una seduzione straordinaria come potenza e nello stesso tempo come innocenza. Perderanno il resto della loro vita per ritrovare quel momento magico, invano”. Parole in odor di pedofilia, per Provita, ed evidentemente anche per le Sip spezzine. Di qui il commiato fuori dal coro.