Cambio al vertice della Capitaneria di porto: arriva Giovanni Stella

La Spezia - E' agli sgoccioli l'esperienza del comandante Massimo Seno alla guida della Capitaneria di porto della Spezia. Lunedì 28 ottobre, infatti, si svolgerà la cerimonia del passaggio di consegne tra il capitano di vascello Seno e il futuro comandante della Capitaneria spezzina, il capitano di vascello Giovanni Stella.

Dopo poco meno di due anni dall'insediamento, avvenuto il 24 novembre 2017, Seno lascia il Golfo consegnando il testimone a Stella, attualmente comandante in seconda della Direzione marittima di Venezia.



Stella, che ha conseguito una laurea magistrale in Economia marittima all'Istituto universitario navale di Napoli, ha iniziato la sua esperienza nella città partenopea, dove svolgeva le mansioni di addetto all'ufficio della Direzione marittima e della sezione Demanio industriale. Dopo un passaggio a Livorno, con un biennio all'Accademia, tra il 2000 e il 2003 è stato capo del Circondario marittimo e comandante del porto di Piombino, prima di ritornare verso la città labronica e di puntare in seguito la prua verso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a Roma.

Dal 2010 al 2012 è stato al vertice del Compartimento marittimo di Porto Torres, dal 2012 al 2013 è stato comandante in seconda della Direzione marittima di Civitavecchia ed è in seguito ritornato al Comando generale sino al 2017, anno in cui è stato trasferito a Venezia.