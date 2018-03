Cambio al vertice dell'Anffas

La Spezia - Cambio al vertice della presidenza di Anffas Onlus La Spezia, una delle associazioni storiche del nostro territorio che si occupano di disabilità. L’assemblea dei soci ha eletto alla guida di questa importante associazione Paola Monchieri che riceve il testimone da Elisabetta Podestà, alla guida dell’associazione per un anno. Paola Monchieri ha iniziato a frequentare l’associazione circa due anni fa, riconoscendone il grande lavoro e valore.

“ Sono felicissima di far parte della grande famiglia di Anffas ed ancora di più di mettermi a disposizione dei famigliari per portare avanti i tanti progetti intrapresi in questi anni dall’associazione” afferma la Presidente. Mi rendo conto della grande responsabilità ed impegno che mi attendono, ma sono sicura che con l’aiuto di tutti riusciremo a raggiungere importanti obiettivi per rendere la vita dei nostri associati uguale a quella delle persone non disabili.



“Tra i nostri obiettivi importanti continuare nella direzione di poter dare ai nostri ragazzi la possibilità di vivere in appartamenti con progetti di Vita Indipendente condivisi dalla Asl 5 e dai Distretti dei nostri territori, di poter partecipare ai bandi che attendiamo da Regione Liguria sul Dopo di Noi, di continuare a collaborare con Anffas Regionale e Nazionale e con tutte le istituzioni del nostro territorio.”

L’Assemblea dei Soci ha anche eletto e rinnovato il Consiglio Direttivo che affiancherà la Presidente che è formato da Eddi Manganelli Vice Presidente, Luisa Tonelli Tesoriere, Collegio dei Probiviri De Pau Sofia, Sortino Lucia, Collegio dei Revisori Claudio Angelinelli, e Alessandro Lancia.



Tanto è il lavoro e tanta è la necessità di aiuti anche esterni con contributi di aziende che ci possano permettere di continuare il grande lavoro portato avanti dai nostri operatori e volontari. Quindi faccio appello a tutte le aziende del nostro territorio in un piccolo aiuto che ci possa permettere di continuare tutte le attività che portiamo avanti dando la possibilità alle Persone con disabilità intellettiva di frequentare i tanti laboratori pomeridiani presso il centro dell’Anffas.

Il 28 marzo sarà una giornata importante per l’Anffas Nazionale, festeggeremo 60 anni della nascita ed anche noi dell’Anffas della Spezia, festeggeremo questo importante traguardo.

Vi comunicheremo a breve l’evento a cui potrà partecipare tutta la cittadinanza per stringerci ancora una volta intorno ai nostri meravigliosi ragazzi.