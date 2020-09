Cambio al vertice dell'Aeronautica di Cadimare: Lopes saluta, arriva Daniele

La Spezia - Giovedì 24 settembre si è svolta la cerimonia di cambio comando del Centro Logistico di Supporto Areale – Istituto "Umberto Maddalena" di Cadimare tra il Colonnello Massimiliano Lopes e il Colonnello Maurizio Daniele.

L’evento presieduto dal Comandante della 1^ Regione Aerea, Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, si è svolto nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria Covid-19.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle massime Autorità civili e militari locali, il Vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato, il Prefetto, il Sindaco della Spezia e il Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio.

Il Col. Lopes, nel suo intervento, ha rivolto dapprima un saluto agli ospiti presenti e ricordando in particolar modo i gonfaloni della città e della provincia della Spezia, delle associazioni combattentistiche e d’arma e del nastro azzurro che non hanno potuto intervenire per le note restrizioni di protocollo sanitario. Proseguendo ha ringraziato tutto il personale del Reparto: “..voglio esprimervi tutta la mia gratitudine, soddisfazione ed orgoglio di essere stato vostro Comandante ma soprattutto, e lo spero, uno di voi”.

Il Comandante uscente ha poi salutato gli Allievi dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori “onfini” dicendo loro: “..approfittate proficuamente e consapevolmente di questa opportunità che l’Aeronautica Militare attraverso il suo impegno, vi sta offrendo, assicuratevi con forte motivazione e voglia di riuscire il vostro posto nella società, qualunque esso sarà, purché guadagnato con sacrificio, vi inorgoglirà”.

Il Comandante subentrante, Col. Daniele, nel prendere la parola, ha rivolto un sentito ringraziamento alle Superiori Autorità della Forza Armata per il tramite del Gen. Vestito: "voglio ringraziare le superiori Autorità per la fiducia accordatami ed alle quali posso assicurare che mi tuffo in questa nuova avventura con il solito entusiasmo e massimo impegno”. Proseguendo, si è soffermato sull’attività dell’Istituto “U. Maddalena” dicendo: “continueremo ad incentivare l’attività di studio, fondamentale missione dei ragazzi/e, e accompagnandoli con l’affetto di un genitore, a volte anche severo, nella loro crescita durante la permanenza presso Cadimare senza dimenticarli una volta usciti dal cancello al compimento del loro percorso”.

Il Generale Vestito, nel suo discorso, dopo aver omaggiato la Bandiera d'Istituto e rivolto i saluti alle Autorità, esprime parole di ringraziamento per il lavoro svolto dal Comandante uscente ed in particolar modo la direzione dell’Istituto “U. Maddalena”: "ho apprezzato particolarmente di persona il suo impegno nell’accudire i nostri ragazzi dell’Onfa in tutte le loro necessità; Massimiliano sei stato il punto di riferimento per molti ragazzi, sempre presente ed al loro fianco, supportandoli durante i loro successi ma, soprattutto, nei momenti difficili. Sarebbe eccessivo definirti quale figura paterna, ma nella mia prospettiva ti sei proprio immedesimato in tale figura: e questo volevo dal Comandante dell’Onfa”.

Rivolgendosi poi al Comandante subentrante gli dà un caloroso benvenuto per poi raccomandarsi: "Maurizio, transitiamo in una fase di incertezza comportamentale per le note vicissitudini del Covid-19, con cautela e sagacia militare, dovrai continuare l’opera del tuo predecessore. Non sarà un compito semplice: questo non è solo un Comando tecnico, in cui l’azione di comando è ispirata da argomenti collegiali e da direttive di sorta. Qui serve cuore, coinvolgimento, umanità e tanta comprensione. Questi ragazzi ti sono stati affidati dalle loro famiglie, tu dovrai accompagnarli nel loro percorso di crescita facendoli diventare uomini e donne con sani valori, ben radicati”.

Infine il Generale Vestito ha ringraziato tutto il personale della Base: “Bravi! La Forza Armata è orgogliosa del lavoro da voi svolto, sono certo che sotto la guida del Col. Daniele riuscirete a fare ancora meglio superando brillantemente tutte le prove che sarete chiamati ad affrontare”.