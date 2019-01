Cambiamento climatico, seminario alla Beghi

Nell'ambito del progetto Adapt. Apre le danze l'intervento del sindaco Peracchini.

La Spezia - Giovedì 24 gennaio, presso l’auditorium della Biblioteca Civica “P.M. Beghi” (in Via del Canaletto n. 100), si svolgerà a partire dalle ore 8.30 il seminario relativo al Progetto ADAPT ““Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio di cooperazione Transfrontaliera”. in collaborazione con CNR-IRPI,



Al centro dell’iniziativa – organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione con (CNR IRPI ) - le sfide poste dal cambiamento climatico, in particolare dalle alluvioni urbane causate da piogge improvvise e intense, che mettono continuamente alla prova le città dello spazio transfrontaliero dell’Alto Tirreno.







Ecco il programma della mattinata seminariale:



08:30 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –



08:45 Clima e cambiamenti climatici, dalla scala globale a quella urbana - CNR IRPI



09:15 Progetto “Sentinelle del territorio” ed altri progetti in essere connessi al cambiamento climatico a cura di Gianluca Rinaldi, Dirigente dei Servizi tecnici ed Opere Pubbliche del Comune della Spezia



09:30 Profilo climatico locale - CNR IRPI 12:00 Scenario di possibili azioni di adattamento a livello urbano - CNR IRPI



10:00 Impatti dei cambiamenti climatici a livello urbano, con particolare riferimento alle alluvioni da acque meteoriche - CNR IRPI



10:30 Criticità urbane nel comune della Spezia - CNR IRPI



11:00 Pausa 11:30 Strumenti e fondi per il finanziamento di investimenti in materia di adattamento ai cambiamenti climatici a cura di Chiara Bianchi, Funzionario del Servizio Politiche Comunitarie Comune della Spezia



12:45-13:15 Discussione 12:30 Azione pilota - infrastruttura drenante per l'adattamento a cura di Michela Cereghino, Funzionario del Servizio Lavori Pubblici.







ADAPT, cofinanziato dal Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020, e di cui il Comune della Spezia è partner, è un progetto strategico di cooperazione territoriale dell’importo totale di € 3.796.515,61 nell’ambito del Programma Comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, finanziato dal FESR Fondo europeo di Sviluppo regionale (85%) e dal Fondo di Rotazione Nazionale (15%).



ADAPT risponde alla necessità dei sistemi urbani di affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, mettendo a disposizione nuovi strumenti comuni per migliorare la resilienza dei centri abitati. Nell’ambito delle attività del progetto ADAPT è prevista la realizzazione di un’attività di Empowerment finalizzata al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei funzionari e degli amministratori pubblici.



Altri obiettivi specifici sono quelli di promuovere azioni efficaci nell’ambito della pianificazione urbana, della prevenzione e gestione degli effetti dei cambiamenti climatici.



Per raggiungere questi obiettivi, il Comune della Spezia mette in campo varie attività, che coinvolgono a diversi livelli i Servizi Politiche Comunitarie, Ambiente, Lavori Pubblici, Ragioneria e Bilancio.



Ai fini della migliore realizzazione del progetto il Comune della Spezia ha siglato una Convenzione ad hoc con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-IRPI), che permette di conseguire le finalità comuni in materia di riduzione del rischio idrogeologico del territorio.