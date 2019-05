Cambiamento climatico, conferenza con Fridays for Future al Pacinotti

La Spezia - Riceviamo da Fridays for Future La Spezia



Che differenza c’è tra “tempo meteorologico” e “clima”? Quali dati abbiamo per affermare che il cambiamento climatico è dovuto all’attività umana e non a naturali variazioni? Che cosa ci dobbiamo aspettare nell’immediato futuro? A quali rischi andiamo incontro?



A queste e altre domande risponderà Andrea Corigliano, meteorologo e divulgatore scientifico spezzino, nella conferenza-didattito che si terrà lunedì 13 maggio alle ore 15 presso il Liceo Scientifico Pacinotti dal titolo: “L’evidenza della causa antropica nel riscaldamento globale e le conseguenze sul sistema climatico” (ingresso libero per tutta la cittadinanza nella sede di Via XV Giugno, angolo Viale Amendola).



L’invito parte dal gruppo spezzino di Fridays For Future, il movimento nato grazie all’impegno della studentessa svedese Greta Thunberg e che ha portato in piazza il 15 marzo in tutto il mondo milioni di studenti (e altrettanto succederà nel prossimo sciopero globale del 24 maggio) a protestare contro l’inattivismo dei governi di fronte alla più grande crisi ambientale che la specie umana si sia trovata ad affrontare in epoca storica. I ragazzi di Fridays For Future non fanno altro che rilanciare quanto affermato dalla comunità scientifica mondiale riguardo alla concreta minaccia che in pochi decenni si vada ad alterare in modo definitivo l’equilibrio ambientale del pianeta così come lo abbiamo conosciuto, non garantendo loro un futuro.



“Non nascondiamo la testa sotto la sabbia – dicono gli organizzatori – tutti dobbiamo renderci conto delle cause e delle conseguenze di questa crisi climatica e muoverci per prendere immediati provvedimenti: informiamoci partecipando agli incontri con la scienza!”



I ragazzi sono supportati in questo da “Insegnanti per il Futuro La Spezia”, il gruppo Facebook di insegnanti, tecnici e scienziati insieme ai quali hanno ideato la serie di conferenze.



Infine le raccomandazioni per chi partecipa alla conferenza: “Al clima non rimane molto tempo: arriviamo puntuali!” e “Raggiungiamo il Liceo con i mezzi pubblici o a piedi: lasciamo a casa l’auto!”.



Contatti: fff.spezia@gmail.com



Pagina Facebook: FridaysForFuture La Spezia



Gruppo Facebook: TeachersForFuture La Spezia