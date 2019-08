Cambia per dieci giorni la viabilità della Galleria Marinasco

La Spezia - Anas ha programmato la modifica della viabilità all’interno della galleria Marinasco, lungo la statale 1 Var A “Variante di La Spezia”. Dalle ore 12:00 di venerdì 9 e fino alle 7:00 di lunedì 19 agosto, infatti, la galleria sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni. La sospensione delle limitazioni, che coincide con lo stop temporaneo delle lavorazioni in corso all’interno dell’infrastruttura, è stata disposta per mitigare i possibili disagi alla circolazione durante le giornate di picco di traffico per le ferie estive.

A partire dalle ore 7:00 del 19 agosto saranno riavviati i lavori, con il ripristino del senso unico per fasce orare. Nel dettaglio, dalle ore 07:00 alle ore 12:00 la galleria sarà aperta in direzione La Spezia mentre dalle ore 12:00 alle ore 19:00 sarà percorribile in direzione Genova (Val di Vara). Il sabato la galleria Marinasco sarà percorribile dalle 7:00 alle 12:00 in direzione La Spezia. Dalle 12:00 del sabato alle 7:00 del lunedì e, in settimana, dalle 19:00 alle 7:00 del giorno successivo la galleria sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni.

L’investimento complessivo per i lavori attualmente in corso ammonta a quasi 5 milioni di euro e consentirà l’adeguamento di tutta l’impiantistica a servizio della galleria. Durante le fasce orarie di senso unico il traffico nella direzione interdetta continuerà ad essere deviato sulla ex statale 1 (Via Genova).



