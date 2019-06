Caldo da sciogliersi, Castelnuovo, Padivarma e Sarzana tizzoni ardenti

La Spezia - Ancora gran caldo sulla Liguria come testimoniato dall’avviso meteo per disagio fisiologico emanato oggi dal Centro Meteo Arpal, nonché dai dati della giornata: Genova Centro Funzionale, ad esempio, ha toccato 37.1 gradi. Si tratta della quarta temperatura assoluta per la stazione di riferimento del capoluogo ligure dal 2003 e dalla giornata più calda dall’agosto 2015 (dati estrapolati dei climatologi Arpal Luca Rusca e Luca Onorato).



La temperatura di giornata più elevata arriva da Castelnuovo Magra (La Spezia) con 38.5 che supera sul filo di lana Luni Provasco con 38.4 e Riccò del Golfo con 38.0. Seguono Pian dei Ratti (Genova) con 37.7, stesso valore di Padivarma (La Spezia) mentre Sarzana si è fermata a 37.5. Dunque anche oggi spezzino zona più calda mentre, nell’imperiese, spiccano i 37.3 di Diano Castello e nel savonese i 36.3 di Albenga Isolabella. Si tratta di temperature decisamente elevate che sono associate a tassi di umidità generalmente medi mentre i venti sono stati deboli, localmente moderati meridionali.



"La giornata, in realtà, non è stata completamente serena - spiegano da Arpal -: in mattinata addensamenti dapprima a Ponente poi nella zona centrale, poi, nel pomeriggio qualche debole rovescio temporalesco ha fatto capolino nelle zone interne del Levante con cumulata massima di 3 millimetri a Statale di Né".

Queste le temperature minime e massime registrate oggi nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia. Tra parentesi indicate la differenza rispetto ai valori climatologici previsti:



Genova Centro Funzionale minima 27.0 (+9) massima 37.1 (+13)

Savona Istituto Nautico minima 26.8(+9) massima 35.0 (+10)

Imperia Osservatorio Meteo Sismico minima 24.9 (+7) massima 32.6 (+9)

La Spezia minima 26.1 (+9) massima 37.0 (+11)