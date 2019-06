Caldo, aperte all'Umbertino e al Favaro le Aree Oasi per gli anziani

La Spezia - L’assessorato ai Servizi sociosanitari, in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada e Anteas ha organizzato due "Aree Oasi" che saranno aperte fino al 31 agosto per fronteggiare, con l’arrivo dell’estate, le ondate di calore.



Le “Aree Oasi” sono spazi climatizzati e attrezzati che offrono attività ludico - ricreative e di socializzazione. Sono situate all’interno del Centro Sociale Anziani di P.zza Brin in Via Corridoni 7 e nei locali del Centro Sociale del Favaro in Via della Libertà 2. Sarà possibile inoltre, previa prenotazione, consumare il pasto all’interno della struttura con una modica spesa a carico dei partecipanti.



Orari d’apertura

L’Area Oasi sarà aperta dalle ore 10,00 alle ore 18.00. Per gli anziani con difficoltà motorie sarà possibile fruire del servizio di trasporto.



Procedure per l’accesso

L’Oasi potrà essere frequentata da anziani che abbiano compiuto il 65° anno d’età. La richiesta di accesso potrà essere presentata direttamente presso l’area Oasi durante l’orario di apertura suindicato. Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 al numero 0187 – 745670.