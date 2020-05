Calano ricoveri e contagi, scende anche la terapia intensiva

La Spezia - Dopo la risalita di ieri oggi calano nuovamente il dato dei ricoveri negli ospedali liguri e anche in quelli della nostra provincia dove sono scesi di quattro unità e dove si è passati da 8 a 7 persone in terapia intensiva. Rispetto a ieri cala anche il numero dei casi, passato da 340 a 330 unità, così come quello delle sorveglianze attive che dai 369 di ieri è sceso ai 354 di oggi. Nelle ultime 24 ore è salito purtroppo di due unità il dato dei decessi che ha raggiunto il totale di 126 vittime dall'inizio dell'emergenza.

A livello regionale il totale dei positivi è calato di 31 unità (ad oggi 5.279), gli ospedalizzati sono 695 (20 meno di ieri) e i ricoverati in terapia intensiva 67. 1.290 sono i test in più effettuati rispetto a ieri (totale 54.492) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.856 (-27 rispetto a ieri). Sono aumentati anche i clinicamente guariti (asintomatici positivi a domicilio): 1697 a fronte dei 1681 di ieri e sono cresciuti anche i guariti con due test consecutivi negativi, ad oggi 1.902. infine i decessi a livello ligure sono saliti a 1.207 persone.



Casi per provincia

IMPERIA – 885

SAVONA – 872

GENOVA – 3153

LA SPEZIA 330

Altro/in fase di verifica – 8

TOTALE 5.248



Ospedalizzati (Terapia intensiva)

ASL 1 – 121 (10)

ASL 2 – 99 (7)

Ospedale Policlinico San Martino – 143 (23)

Ospedale Evangelico – 25 (0)

Ospedale Galliera – 106 (2)

Ospedale Gaslini – 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 89 (11)

ASL 4 Sestri Levante - 53 (7)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 – 56 (7)



Sorveglianza attiva

ASL 1 – 146

ASL 2 – 571

ASL 3 – 444

ASL 4 – 333

ASL 5 – 354

TOTALE LIGURIA 1848

In isolamento domiciliare 2856 (-27 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1697 (16 più di ier)

Guariti con due test consecutivi negativi 1902 (64 più di ieri)