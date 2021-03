Calano i positivi in provincia, oltre 10mila i 'richiamati' in Asl 5

La Spezia - 380 nuovi positivi su 3.401 tamponi molecolari e 1.772 test antigenici: questo dice il bollettino regionale ligure odierno. Dei 380 nuovi positivi, 16 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 777 positivi totali, 22 in meno rispetto al report di ieri. In tutta la Liguria se ne contano 6.566, in crescita rispetto ai 6.460 di ieri. Sono quindi 5 i nuovi decessi di pazienti Covid positivi, che portano a 3.795 il totale da inizio pandemia (410 le vittime Covid positive negli ospedali spezzini); si tratta, in particolare, di 5 decessi di donne tra gli 84 e i 91 anni registrati nelle ultime 48 ore tra San Martino, Savona e Albenga.



Scendono di 5 unità i ricoverati positivi al coronavirus sul territorio regionale: ora sono 645, di cui 59 in terapia intensiva. In Asl5 si contano 63 ricoverati col Covid-19 (-2), di cui 8 in terapia intensiva; sono tutti al San Bartolomeo. Sono poi 269 i guariti a livello regionale nelle ultime 24 ore, per un totale di quasi 74.800 da inizio pandemia. 5.306 (+40) i liguri in isolamento domiciliare, 5.831 quelli in sorveglianza attiva (di cui 713 in Asl5).



Ad oggi, ore 16.00, in Liguria sono stati somministrati 212.577 vaccini anti Covid-19 su 300.920 consegnati alla regione: circa il 71 per cento. Delle dosi totali somministrate, oltre 194.600 sono Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca. Poco meno di un migliaio le somministrazioni delle ultime 24 ore; poco più di 900 dosi di Comirnaty/Moderna e 76 di Astrazeneca (che hanno interessato la sola Asl5, assieme a 456 inoculazioni dell'altro marchio). Delle oltre 212.500 somministrazioni totali, più di 72.200 sono seconde dosi, cioè il richiamo. E ad oggi i 'richiamati' in Asl5, riferisce il bollettino regionale, sono 10.010. Tutti i richiami al momento riguardano solo il vaccino Comirnaty/Moderna, essendo Astrazeneca partito solo di recente. I vaccini totali somministrati in Asl5 dal via della campagna sono oltre 28mila.