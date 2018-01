Cai e Soccorso Alpino insieme per due iniziative

Anche a Cerreto Laghi.

La Spezia - Club Alpino Italiano e Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Spezia informano di due iniziative che si terranno nelle giornate di venerdì 19 e domenica 21 gennaio. La prima alle 21 presso la Mediateca in Via Firenze (ex cinema Odeon) prevede la proiezione del film-documentario sul Soccorso Alpino dal titolo “Senza possibilità di errore”,

realizzato e presentato, per la prima volta, nel corso del Trento Film 2017 Festival: si tratta di due anni di riprese realizzate in tutta Italia seguendo numerose esercitazioni delle sezioni del Cnsas e dedicato ai volontari che, con la loro opera, risultano indispensabili per la nostra sicurezza in ambiente montano. Il documentario vuol far conoscere la particolare preparazione alla quale i volontari del Cnsas sono sottoposti e la dedizione che ognuno di loro dedica a questo tipo di attività mettendo a repentaglio la propria incolumità. La serata è aperta gratuitamente al pubblico



La seconda, domenica 21 gennaio, ripresenta la “Giornata nazionale di prevenzione degli incidenti da valanga e tipici della stagione invernale ”: valanghe, scivolate su ghiaccio, ipotermia e altro ancora saranno i temi d’interesse. Con il progetto "Sicuri in montagna" il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Club Alpino Italiano con il Servizio Valanghe Italiano, le Scuole d’Alpinismo e Scialpinismo, le Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo Giovanile, Fondoescursionismo, la Società Alpinistica F.A.L.C., Enti e Amministrazioni che si occupano di

montagna, promuovono queste iniziative che mirano alla prevenzione degli incidenti in montagna. La stagione invernale rivela dei rischi peculiari che sono messi in evidenza dagli incidenti che, purtroppo, di anno in anno si ripresentano; tutto ciò non interessa solo gli appassionati di sci alpinismo ma anche chi ama sciare in neve fresca, fare escursioni con le ciaspole, fare escursioni su sentieri a volte ghiacciati.



La stazione della Spezia del Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con il Cai della Spezia organizza, per domenica 21 gennaio in località Cerreto Laghi, alla partenza degli impianti di risalita dalle 10 alle 15, un presidio informativo, dove si darà vita a momenti di coinvolgimento aperti a tutti gli appassionati, sciatori ed escursionisti e semplici cittadini, che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione della montagna innevata in ragionevole sicurezza, anche attraverso prove pratiche e dimostrative. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti