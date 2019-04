Caffè Europa, i ragazzi delle superiori verso il voto

La Spezia - Si è svolto questa mattina presso la Sala Consiliare della Provincia della Spezia l’incontro "Costruiamo l'Europa del Futuro. Io #stavoltavoto…e tu?", organizzato dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con le Rappresentanze in Italia della Commissione e del Parlamento europeo e i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL.

All'evento hanno partecipato Barbara Forni, funzionaria dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e gli Europarlamentari della Circoscrizione Nord-Ovest, Tiziana Beghin, Brando Benifei, e Oscar Lancini e Gloria Rossi per l’Ufficio Scolastico Regionale.

L'evento, volto a sensibilizzare la cittadinanza sul significato concreto dell'essere cittadini europei e dell’importanza dell'esercizio del diritto-dovere di voto si è configurato come un vero e proprio dialogo aperto tra la platea ed i relatori, in cui sono state offerte informazioni sul funzionamento delle istituzioni europee e sul ruolo degli europarlamentari, ma anche sulle politiche dell'unione europea, approfondendo in particolar modo il tema del lavoro che rappresenta una delle grandi sfide che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni.

Nel corso dell’evento sono stati premiati, inoltre, i vincitori del concorso “Io #stavoltavoto…e tu?”, lanciato nel mese scorso dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia e dedicato alle scuole superiori del territorio.

Gli studenti si sono cimentati nell’elaborazione di materiali di comunicazione volti a sensibilizzare la cittadinanza al voto.

Questi i vincitori individuati dalla Commissione di valutazione costituita dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, del Comune di Genova e dall’Ufficio Scolastico Regionale: Primo classificato: “Choose” – ISS “V. Cardarelli”; Secondo classificato: “Alza la voce. Vota!” – Liceo Scientifico “A. Pacinotti”; Terzo classificato: “Scegli chi ti rappresenterà” - ISS “V. Cardarelli”.

Tutti gli elaborati sono visionabili sulla pagina Facebook del Centro Europe Direct della Provincia della Spezia.



