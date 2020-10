Cadimare, via ai lavori per l'arretramento del confine militare-civile

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo Civico il nuovo Comandante dell’Aeronautica Militare del Centro Logistico di Supporto Areale – Istituto ‘Umberto Maddalena’ di Cadimare, Colonnello Maurizio Daniele. L’incontro istituzionale di benvenuto si è incentrato in particolare sull’area di Cadimare, storico quartier generale della forza armata."Le relazioni con l’Aeronautica sono state sempre ottime e sono sicuro che continuerà una profonda sinergia anche sotto il comando del Colonnello Daniele – ha detto, a margine, il sindaco - entrambe le Istituzioni insistono sul territorio di Cadimare, e sono proprio partiti in questi giorni i lavori di recupero delle aree rilevate dall’Aeronautica: il progetto, che è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui ringrazio l’Assessore Piaggi, ha un valore di 250 mila euro ed è strategico non solo perché arretra il confine con l’Aeronautica, dando maggiore spazio e vivibilità al borgo, ma anche è prevista una riqualificazione importante di tutta l’area con vari interventi, tra i quali l’impianto di pubblica illuminazione, lo smaltimento dell’acqua piovana e la nuova fognatura".