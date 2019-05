Cadimare, i residenti di Via Grado ritornano a chiedere l'ascensore per gli anziani e i diversamente abili

La Spezia - A Cadimare, i civici 28 e 30 di Via Grado sono raggiungibili solo attraverso una lunga scalinata e da anni i residenti chiedono l'installazione di un ascensore pubblico per consentire l'accesso a una persona portatrice di handicap e ai numerosi anziani che abitano nei palazzi.

"La richiesta - scrivono a CDS i residenti - è stata avanzata al Comune della Spezia sostenuta da alcuni consiglieri, ma a oggi non si vedono segnali di risoluzione del problema. Però vediamo un ascensore uguale a quello richiesto installato presso il Picco, dove, pur essendo minimamente utilizzato solo per una formalità, è stato installato in tempi brevissimi. Cosa aspetta il Comune ad agire celermente visto che non si tratta di un'opera eccessivamente dispendiosa a dispetto della grande utilità?".

Secondo gli abitanti l'opera potrebbe essere realizzata con una spesa quantificata in 37mila euro da un preventivo di una ditta specializzata.