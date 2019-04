Caccia al tesoro botanico a Villa Marigola

La Spezia - Una giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie, per scoprire giocando i segreti della botanica in una cornice tra le più suggestive, Villa Marigola.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, Grandi Giardini Italiani ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Lerici, una Caccia al Tesoro Botanico alla scoperta degli aromi e delle essenze presenti nell'affascinante giardino della villa.

"Nella giornata di Pasquetta, che si trascorre tradizionalmente all'aria aperta, la location d'eccezione di Villa Marigola ospita un evento dedicato ai più piccoli ma che coinvolgerà anche le loro famiglie, attraverso un luogo la cui bellezza non smette mai di meravigliare – commenta il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. Obiettivo dell'iniziativa è, prima di tutto, far divertire i giovani partecipanti, ma anche dare loro la possibilità di creare un primo legame con il paesaggio che li circonda, imparando a conoscerne e apprezzarne le caratteristiche. Questo rappresenta il primo passo verso un comportamento caratterizzato dal rispetto verso l'ambiente, che passa necessariamente attraverso la conoscenza e che desideriamo faccia parte del loro bagaglio da adulti".



Un evento ludico-didattico che vuole coinvolgere la cittadinanza del territorio e oltre, per scoprire la bellezza del luogo e trascorrere la giornata di festa divertendosi all'aria aperta, iniziando i bambini alla botanica e insegnare loro i primi rudimenti per il rispetto del verde comune e dell'ambiente.

"Villa Marigola è certamente il più bel giardino nel Golfo della Spezia e l'evento Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è un’occasione per visitarlo assieme con la famiglia il giorno di Pasquetta – aggiunge Judith Wade, fondatrice di Grandi Giardini Italiani -. Insegnare la botanica ai bambini significa insegnare loro anche l'amore per la natura e come ciascuno di noi cittadini può averne cura".

La giornata si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18 con orario continuato e si rivolgerà a bambini in una fascia d'età compresa tra i 6 e 12 anni.

Sul posto sarà inoltre a disposizione una guida volontaria gratuita che, con orari stabiliti, porterà i partecipanti alla scoperta del magico luogo.

"Voglio ringraziare Crédit Agricole e Fondazione Carispezia per l'interessamento e la fiducia che hanno dato alla gestione, permettendo alla società Marigola Service srl di aprire al pubblico una giornata alla settimana, a partire dall'1 giugno e fino al 30 settembre, dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 18,00, e un sabato al mese, dal mese di giugno al mese di agosto – conclude Marco Barotti, responsabile della gestione di Villa Marigola -. Se l’esperienza sarà positiva, saranno programmate due aperture settimanali e altre durante le festività".

Costo della partecipazione: adulti 2 euro e bambini 5 euro.

Per informazioni: cel. 3384644392; 0187913988; 0187970065.

In caso di pioggia l'evento sarà annullato.