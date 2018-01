CDS è su Facebook, la nostra pagina è seguita da 48.927 utenti. Tu cosa aspetti?

Anche in serie B è iniziato il calciomercato. Cosa pensi debba fare lo Spezia nella parentesi invernale per migliorare il proprio organico?

C'è bisogno almeno di un centrocampista centrale tuttofare ma se ne arrivassero due non sarebbe affatto male visto che qualcuno uscirà e non mancheranno infortuni e squalifiche.

Lo Spezia necessita di innesti sulle fasce per dare alternative ai titolari e servire meglio gli attaccanti che per caratteristiche possono fare grandi cose sulle palle aeree.

Penso che la rosa sia completa in ogni reparto. Bisognerà semmai recuperare chi ha giocato meno perché può essere il valore aggiunto in una rosa equilibrata ed in armonia. E pensare già adesso ai rinnovi.