Bvlg dona 40mila euro alla Caritas

La Spezia - In questo delicato momento legato all’epidemia di Covid-19, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha deliberato di destinare somme a favore di strutture sanitarie e Associazioni di volontariato del territorio, per una cifra complessiva di 250 mila euro. Questo intervento è stato fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione BVLG, a nome dei suoi 7.500 soci, per dare un aiuto concreto a chi in questo momento si trova in condizioni di difficoltà e per corrispondere appieno alla mission della Banca.

Nell’ambito di questi interventi il vice Presidente della Banca, Giuseppe Menchelli, con il componente del Collegio Sindacale Roberto Marrani, e il Capo Area Nicola Bernardini, hanno consegnato al direttore della Caritas Diocesana, Don Luca Palei, un assegno di 40.000 euro da destinare al sostegno delle famiglie e delle micro imprese. Una donazione che vuole venire incontro a chi, come la Caritas, esprime da sempre un impegno continuo per la comunità.

Dichiarazioni:



"Vogliamo evidenziare il nostro doveroso e continuo impegno per la comunità e il territorio anche con questa donazione. Il sostegno alle attività della Caritas sottolinea ancora una volta il nostro ruolo di banca del territorio che, in momenti difficili come questo, non viene meno ai suoi valori e al suo spirito mutualistico di banca di credito cooperativo”, afferma il vice presidente Menchelli.

"Voglio ringraziare dal profondo del cuore BVLG per il sostegno che dimostra, ormai da anni, a Caritas. In questo momento così difficile per la nostra città e per il nostro paese, la solidarietà di una realtà come Bvlg e’ davvero preziosa per noi: questo ci permette di essere ancora piu’ presenti, di poterci impegnare ancora piu’ a fondo per sostenere le famiglie e le micro imprese colpite da questa terribile emergenza”, afferma il direttore Caritas don Palei.