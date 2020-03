Bus e covid-19. In vigore l'orario festivo, sospese le navette

La Spezia - Servizio navetta sospeso e rivoluzione negli orari dei bus. Sono le iniziative messe in atto nel trasporto pubblico locale spezzino per l'emergenza coronavirus che sta facendo passare a tutto il Paese momenti difficili. Per quanto riguarda gli orari in numerose pensiline del territorio è stato affisso, nella giornata di oggi 24 marzo, il messaggio in cui si specifica che a partire da domani, mercoledì 25, tutto il servizio previsto dal “lunedì al venerdì” sarà erogato secondo l’orario "festivo" vale a dire secondo l’orario della domenica. Sul sito ufficiale dell'azienda come motivazione si legge: "Ci scusiamo per il disagio, non dovuto alla nostra volontà, ma causato dall'emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo".

Ma non è l'unica novità in un altro avviso pubblicato sul portale ufficiale di Atc compare anche una breve comunicazione che riguarda le navette di interscambio: "Si informa la gentile Utenza che, dato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le indicazioni connesse, il servizio navetta Palasport/Piazza D’Armi è sospeso da martedì 24 Marzo sino a data da definirsi".

Questi provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati per quanto riguarda la salita e la discesa del pubblico a bordo dei mezzi e dell'adozione, nei giorni festivi, degli orari previsti nelle feste comandate (Natale, Santo Stefano, 1 gennaio e così via).



In merito ai recenti provvedimenti, l'assessore al Trasporto Pubblico Locale Kristopher Casati spiega: "Il provvedimento nasce perché le corriere sono sostanzialmente vuote. Era già stato pensato prima dell'ultimo decreto, che di fatto restringe la mobilità anche alla luce di alcune situazioni complesse, Fincantieri ad esempio. Ora con il nuovo provvedimento dovrebbero chiudere anche altre aziende. Atc ha rilevato un crollo dell'80 per cento degli incassi e un azzeramento dei ricavi dei titoli di viaggio ed è una necessità anche in un'ottica di limitare gli sprechi. I bus di fatto viaggiano vuoti per la maggior parte del tempo. Tra gli obiettivi c'è anche il disincentivare gli spostamenti non necessari".

Con la riduzione delle corse potrebbero verificarsi disagi anche per chi deve comunque andare a lavorare anche se sono garantite le corse per i pendolari e chi lavora in ospedale. Il servizio comunque è in continua evoluzione: "La Provincia - ha aggiunto Casati - che è l'ente organizzatore ha messo a disposizione dei Comuni un indirizzo di riferimento al quale le amministrazioni segnaleranno le proprie esigenze e quindi ripristinare le corse. Se ad esempio una fabbrica di servizi essenziali dovesse rimanere aperta e necessità del servizio la corsa verrà ripristinata. Sono garantite le corse dei pendolari e degli ospedali".



Per quanto riguarda le navette l'assessore Casati ha aggiunto: "Abbiamo verificato anche in questo caso quante persone ne usufruivano e anche in questo caso viaggiavano vuote. Per il momento la sospensione è la scelta più corretta. Tutte le novità sono sempre disponibili sia sul sito di Atc che nelle pagine social dove verranno divulgate tutte le novità anche per un'eventuale rimodulazione delle corse".