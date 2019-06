Burraco sotto le stelle a sostegno dei più deboli con Croce rossa

La Spezia - Un torneo di burraco sotto le stelle per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Lo organizza la Croce Rossa della Spezia martedì 25 giugno alle 21, nella splendida location del ristorante “La Rada” di Porto Lotti.



Il ricavato della serata solidale, organizzata con la collaborazione del Circolo Burraco “San Giorgio”, verrà utilizzato per sostenere le attività del centro di assistenza di via Bologna, a Mazzetta, in cui i volontari della Croce Rossa aiutano regolarmente numerosi nuclei familiari in difficoltà economica distribuendo pacchi alimentari, vestiti e materiale didattico. La quota di iscrizione al torneo è di 15 euro; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Elena al numero 3474137674, Francesca al 3479024312 oppure Loredana al 3474055984.



Nel corso del 2018 la Croce Rossa della Spezia ha preso in carico complessivamente le richieste di 369 persone non abbienti, consegnando globalmente 41 tonnellate di generi alimentari e nei casi più gravi pagando le utenze degli assistiti. Un presidio, quello di via Bologna, diventato un punto di riferimento per un numero sempre maggiore di persone in difficoltà: nel 2018, infatti, il centro ha garantito l’apertura agli assistiti per un totale di 232 giorni.