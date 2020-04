Buoni spesa, ecco dove spenderli in città

La Spezia - Dieci supermercati, una macelleria e tre gastronomie. Sono quattordici in tutto le attività convenzionate con Yes Ticket cittadine nelle quali gli spezzini potranno spendere i buoni spesa erogati dal Comune. I negozi sono i seguenti: Coop (Via Amendola), Basko (Via Roma), Doro (Via Fiume, via Galilei, via Napoli); Conad City (Piazza Matteotti), Panificio Gastronomia Pastorino (via Alberto Picco), Roby e Nico Gastronomia (via Alberto Picco), Basko (via Vittorio Veneto), Salumeria Gerali (via Vittorio Veneto), Conad City (via Buonviaggio), Coop (via Fontevivo, via Saffi), Pescetto Macelleria (via Sarzana).