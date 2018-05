Bulli e vittime, la battaglia del Liceo Costa continua

Gli alunni della IV C si esibiranno nello spettacolo “Discussioni Animate” di Lavinia Carpentieri e Federico Scippa.

La Spezia - Ormai da anni il Liceo Classico Lorenzo Costa è in prima linea per le campagne di sensibilizzazione sul tema del bullismo e della sua più subdola e avanzata forma multimediale rappresentata dal cyberbullismo. Temi, considerati anche recenti casi di cronaca, di stringente attualità la cui discussione e il cui studio non possono essere rimandati o lasciati alla superficie.



L’impegno assunto dal liceo spezzino e testimoniato dalla produzione di cortometraggi diffusi sul web come il premiato “Solo Cifre” e quello attualmente finalista del concorso “I Corti per la Giustizia” avrà ancora una volta concretezza nell’incontro, organizzato da Soroptimist La Spezia, “Bulli e Vittime”. Nella manifestazione, che si terrà venerdì 18 maggio, gli alunni della IV C del Costa si esibiranno nello spettacolo “Discussioni Animate” di Lavinia Carpentieri e Federico Scippa. La cittadinanza è vivamente invitata.