Buchi nella pavimentazione, scatta il "fai da te" in Piazza del Mercato

Cazzuola e cemento per riparare il danno.

La Spezia - I problemi di Piazza del Mercato non sono materia recente. I disagi però sono questione quotidiani, sia per i cittadini che affollano la piazza durante il giorno che per i commercianti che vi lavorano. E così che, in attesa che la piazza cambi veste nei prossimi anni con gli attesi lavori finanziati dalla Regiona Liguria, ci si arrangia come si può. E' di ieri sera la scelta di un operatore di dedicarsi in prima persona a tappare i buchi della pavimentazione dalle parti del proprio banco. Cazzuola e cemento, si è prodigato in un'opera di "fai da te" per rendere quantomeno calpestabile il passaggio. Fino alla prossima mattonella saltata.