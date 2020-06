Bruno e i suoi cocktail si spostano. Nasce il Cavalbianco di Madame Bovary, con cucina

La Spezia - I clienti abituali attendevano l'annuncio da tempo: il Madame Bovary riapre. E lo farà qualche decina di metri più in là, dove sino a qualche mese fa si trovava un altro storico bar di Migliarina. Bruno Uberti, sua moglie Ilaria, la sorella Sara e l'amico-collega Maurizio lasciano Piazza Concordia e gli spazi del vecchio "Bar Sport" per andare al posto del "Caval bianco", di fronte alla chiesa di Migliarina.

Dopo i mesi di chiusura del lockdown si sono aggiunte alcune settimane necessarie per il completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali, ma il giorno dell'avvio di questa nuova avventura è finalmente giunto.



Domani, venerdì 19 giugno, a partire dalle 6 del mattino il nuovo "Cavalbianco di Madame Bovary - Cocktails bar e Bistrot" aprire nella sua nuova sede, e con una non trascurabile serie di novità: la cucina e l'innesto di Fabio e Rita nella squadra.

Un nuovo corso per una realtà che è nata ormai trent'anni fa, quando Mino portò alla Spezia, nel vecchio "Bar Sport", il concetto di cocktail bar appreso navigando a bordo delle navi passeggeri in tutto il mondo. Una storia che prosegue con Bruno e che si è arricchita dai gagliardetti delle vittorie dei più prestigiosi concorsi e campionati nazionali riservati ai barman.