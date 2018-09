Bruni: "Sono tornato a casa e per me è un grande onore"

Parla il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia. Ha già prestato servizio in provincia dal 1991 al 2011.

La Spezia - Sette anni lontano dalla Spezia per riprendervi servizio, questa volta, da comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Protagonista del gradito ritorno è l'ingegnere Lorenzo Bruni che questa mattina ha incontrato la stampa per una prima presa di contatto con il territorio. "E' per me un profondo motivo d'orgoglio essere tornato - ha detto -. Io sono spezzino, originario di Follo, e già per vent'anni ho lavorato qui. Ho seguito i momenti più difficili di questa provincia: dall'alluvione del 2009 in Val di Magra a quello devastante delle Cinque Terre. Sono stati momenti difficili anche per me. Visto il legame viscerale che ho con il mio territorio l'impegno è stato ancora più grande. Ho lavorato qui dal '91 al 2011, i primi sei anni di carriera li ho fatti a Genova. Dal 2011 al 2016 sono stato a Imperia, questi ultimi due anni invece sono stato al comando di Massa Carrara. Non ho mai spezzato il legame con la Spezia dove ritrovo un comando organizzato e sempre all'avanguardia".



Bruni succede dopo tre anni e mezzo di comando dell'ingegner Calogero Daidone che ha preso il Comando dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara in una sorta di staffetta ligure-apuana. "Spero di dimostrare di essere all'altezza dell'incarico che mi è stato affidato - ha aggiunto Bruni durante il confronto con i giornalisti spezzini - . Il mio impegno si rinnova ogni giorno e i nostri uomini lo stanno dimostrando con i grandissimi sforzi compiuti nei confronti di Genova a seguito del crollo di Ponte Morandi e con l'attuale emergenza che sta interessando il Monte Serra che sovrasta la Provincia di Pisa, dove siamo presenti con nove unità e cinque mezzi".