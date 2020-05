Brugnato la più colpita, a Sarzana raddoppio decessi

La Spezia - Ci sono differenze macroscopiche tra territori affini nel balzo in avanti della mortalità durante i mesi peggiori dell'epidemia. Anche nello Spezzino, una provincia a media incidenza di contagio. Il dato a livello provinciale dei decessi per il periodo tra la fine di febbraio e il mese di marzo aveva mostrato un incremento dei decessi solo in parte sovrapponibile al conto delle vittime da Covid-19 dichiarate. Qualcosa che suggerirebbe solo una parziale conoscenza dei numeri reali e della portata della tragedia che ha colpito anche il territorio spezzino. Ora l'Istat inizia a snocciolare dati a livello di singoli Comuni e le sorprese non mancano.

Il Comune che sembra aver pagato maggiormente in termini di vite umane è Brugnato. "Sembra", perché non si può ad oggi attribuire l'incremento interamente agli effetti del Covid-19. Il balzo è però notevolissimo: +309% dei decessi (9 vittime) nel periodo che va dal 1° marzo al 15 aprile del 2020 rispetto alla media della stessa finestra di tempo tra 2015 e 2019. Nessun altro territorio comunale della provincia si avvicina. Anzi, la confinante Borghetto Vara è addirittura tra quelle zone in cui la mortalità è risultata in calo (-9%) mentre per Rocchetta Vara, come per Deiva Marina sulla costa, non sono disponibili dati aggiornati.

A seguire segnano forti incrementi anche Castelnuovo Magra e Carrodano (+150%), poi Beverino, Carrodano e Calice al Cornoviglio. Il primo centro di peso è Sarzana, che segna +111% per 67 vittime totali. Sotto la quota raddoppio in ordine ci sono Ameglia, Riccò del Golfo, Levanto, Varese Ligure e Vezzano Ligure. Non c'è quindi un'area diffusa di maggiore mortalità, quanto una mappa a macchia di leopardo in un quadro di generale crescita. L'area in cui abita la maggior parte della popolazione provinciale è il golfo. I tre Comuni segnano rispettivamente +29% per la Spezia, +14% per Porto Venere e +10% per Lerici. In valori assoluti è però un dato pesante per il capoluogo, che ha pianto 219 vittime e in cui questo incremento si registra soprattutto tra le popolazione maschile, +58% contro il +9% di quella femminile.