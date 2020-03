Brogi tira le orecchie sui social a chi esce con la pandemia in corso

La Spezia - I famosissimi hashtag "Io resto a casa", "Andrà tutto bene" sono ormai i motti costanti di tutti gli italiani: da nord a sud. Spazi ristretti, convivenze riscoperte e poche occasioni per scambiarsi opinioni davanti a un caffè. Sarà per compensare queste assenze fisiche, oppure per darsi conforto anche a distanza ormai personaggi pubblici, ma anche assessori hanno scelto questa via per non interrompere il legame con la gente.

Ed è il caso dell'assessore Brogi che oggi, tra una chiacchiera sul suo limone che deve essere prima o poi trasferito in campagna, la gioia di essere padre e i panni stesi in terrazzo che limitano il suo piccolo 'palco' ha fatto anche un punto della situazione di quello che accade nel quartiere di Mazzetta. Le giornate dell'assessore, come racconta a Città della Spezia, scorrono lente come quelle di tutti: "Vado a comprare lo stretto necessario, non mi porto dietro i bambini. Ho fatto uscire il piccolo cinque minuti ieri, avremmo percorso 200 metri per poi rientrare immediatamente. Per il resto si fa tutto via internet. E' difficile per tutti".



Aspetti sottolineati anche oggi nel corso della sua diretta: "Non faccio che ricevere segnalazioni di gente che vede persone che escono e vanno a correre. Devono capire che non si può fare. Anche io oggi con questa giornata sarei a farmi una fritturina a Porto Venere, ma non si può dobbiamo stare a casa".

Nella sua diretta l'assessore racconta un po' tutto quello che gli succede attorno e ricorda l'impegno dei sanitari nella lotta senza quartiere contro il covid19, temuto e odiato virus che sta condizionando la vita di tutti. Ma è sul punto dedicato ai più giovani che l'assessore Brogi si sfoga con il termine "coglioni": "Io vedo i miei coetanei che sono in giro a fare i coglioni, mi permetto di dirlo, che sono in giro a fare gli scemi. Bisogna tenere un comportamento giusto. Restiamo a casa. In strada possiamo starci ma poco. Non possiamo non capirlo. Al governo chiediamo tutti misure più restrittive".



La parte più complicata del decreto per l'assessore non sufficientemente regolamentata, che comprende la famosa parte dove è sconsigliato uscire di casa", nella diretta si riassume così: "Vi ho visto ancora oggi. Non è il momento di uscire con i bambini, leggo dai miei commenti: genitori e bambini in Viale Mazzini. Non so più come dirvelo non è il momento di comportarsi da irresponsabili. Siete degli irresponsabili. E' il momento di stare in casa, sono giorni grigi che ci ricorderemo. E' il momento di soffrire tutti insieme. Ai genitori che portano i bambini di Viale Mazzini: state compromettendo la salute dei vostri bambini. Non tenete comportamenti rischiosi: non andate a trovare il parente oppure il vicino. Stiamo in casa! Rischiamo di mandare tutto a puttane, il sacrificio di molti viene vanificato da quei quattro imbecilli che continuano a prenderla sotto gamba e continuano a stare in giro pensando che sia tutto tranquillo. Se il governo deve essere chiaro sullo sport all'aperto è finita l'ora dei tentennamenti. Dobbiamo serrare ogni attività per due settimane, questi tentennamenti ci faranno protrarre ancora di più. Se non lo capiamo non andremo da nessuna parte. Noi dobbiamo consigliare a tutti comportamenti idonei".