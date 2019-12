Brogi: "Spezia primo capoluogo di provincia ad adottare la De.Co"

La Spezia - Adottata questa mattina la delibera di giunta che istruisce la De.Co "Denominazione di Origine Comunale", proposta dall'assessore Lorenzo Brogi. "E' un momento importante, finalmente con questo regolamento che andrà al vaglio delle commissioni consiliari e poi del consiglio, introduciamo un marchio comunale a tutela dei nostri prodotti tipici e degli eventi storici. Sulla scia di quanto fatto da Regione Liguria - prosegue Brogi -, grazie al lavoro dell'assessore Mai, oggi siamo il primo capoluogo di provincia ad avviare ufficialmente l'iter per l'adozione di questo marchio. La valorizzazione delle tipicità territoriali è un dovere della Pubblica Amministrazione ed anche un vantaggio, infatti attraverso la loro tutela, i territori beneficiano della cassa di risonanza che gli stessi hanno sul territorio nazionale in quanto eccellenze".



"Con questa iniziativa - ha continuato Brogi -, che spero otterrà il via libera dei consiglieri comunali, introduciamo un marchio chiaro e facilmente riconoscibile per i nostri prodotti tipici e per gli eventi facenti parte della nostra tradizione, grazie alla De.co si potrà evidenziare ancora con più forza, il loro legame con il territorio. Vogliamo che questo marchio faccia da volano alle tipicità locali, essendo un ottimo strumento di marketing territoriale ma allo stesso tempo un vero e proprio riconoscimento alla tradizione e alla perseveranza di chi da molti anni produce nel nostro comune e nella nostra provincia.