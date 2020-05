Brogi: "Per ora il mercato rimane in Viale Garibaldi, ma studiamo soluzione fra giardini e passeggiata"

La Spezia - "Purtroppo il covid ha reso difficile la vita di tutti ma in particolare quella del mondo, in queste due settimane abbiamo lavorato a capo chino ogni giorno per trovare delle soluzioni che potessero accontentare tutti, le associazioni di categoria che ringrazio, hanno contribuito in modo essenziale rappresentandoci tutti gli scenari che si sarebbero potuti creare da scelte dettate dalle necessità del momento. Arrivando anche ad accettare l’ipotesi di uno spostamento temporaneo del mercato in altra area, anche se questo avrebbe voluto dire la chiusura ulteriore per almeno un altro mese". Così Lorenzo Brogi, assessore comunale al commercio chiarisce che il mercato del venerdì non sarà spostato in altra sede: "In questo momento non ci sentiamo come amministrazione di poter chiedere agli ambulanti e ai commercianti in sede fissa del quartiere, di fare ulteriori sacrifici: il mercato è un elemento importante e il venerdì rappresenta la miglior giornata di lavoro della settimana per tutti i commercianti presenti nell’area. Per questi motivi abbiano deciso di mettere in sicurezza l’area storica di Viale Garibaldi, con il tracciamento delle linee di contenimento delle concessioni. In questo modo verrà garantita la sicurezza del mercato con la creazione di una corsia di scorrimento a senso unico, sarà installata apposita cartellonistica e segnaletica e verranno potenziati i controlli". Le riunioni di questi giorni hanno confermato come l’area tra i giardini e la passeggiata, a detta anche di molti operatori, sia idonea ad ospitare un’area mercatale, magari proprio un nuovo mercato domenicale "più contenuto e perché no il "Mercato del Mare”. Quindi ripartiamo dal venerdì, in sicurezza, studiando una soluzione alternativa per la parte a mare della città che sappia ampliare l’offerta ed arricchire la città anche in termini d’immagine. Non potevamo non tenere in considerazione le grida di dolore degli imprenditori che chiedono di lavorare, siano essi ambulanti o commercianti in sede fissa, per questo si è scelto di non stravolgere le cose ma di ripartire in sicurezza".