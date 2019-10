Brogi: "Le auto sul tetto della piazza? Ipotesi che fa sorridere"

La Spezia - "È bello sognare ma bisogna essere realisti. Ci sono quasi 150 ambulanti e tutti i commercianti in sede fissa che devono vivere e sopravvivere durante i lavori di Piazza Cavour, per questo servono tempi brevi e il progetto caldeggiato da Arioli non lo garantisce. Il resto sono solo chiacchiere per scaldare gli animi. Poi nel 2019 vedere, nel centro storico cittadino, automobili sui tetti, quando il mondo va in un’altra direzione, a me personalmente fa sorridere". Così l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Lorenzo Brogi in merito alla polemica sollevata da Cesare Arioli, presidente provinciale della Fida Confcommercio, sul progetto di riqualificazione della piazza del mercato.



"Il progetto sostenuto da Confcommercio, con la creazione di 170 posti auto – precisa l’assessore Brogi - è stato giudicato irrealizzabile dalla commissione competente per fattibilità, tempistiche e costi di realizzazione. Oggi riproporlo sotto nuova veste crea false aspettative e non è quello che gli spezzini chiedono a noi amministratori".

L’assessore Brogi conclude: "Sono mesi che facciamo partecipazione sull’argomento e attraverso una grande mediazione l’amministrazione Peracchini è arrivata a definire un progetto definitivo, soprattutto condiviso, che prevede dopo le ore 16 la disponibilità di circa 70 posti auto a servizio del commercio cittadino utilizzando i padiglioni nord come zona di sosta e le sbarre laterali per garantire la massima rotazione dei parcheggi. Si tratta di un progetto che cerca di andare incontro alle esigenze di ambulanti, commercianti e residenti, senza avere la presunzione di aver risolto tutti i problemi ma con la consapevolezza di aver lavorato seriamente portando soluzioni reali a problemi altrettanto reali".



Il progetto in fase di elaborazione da parte dei progettisti guidati dall'architetto Laura Falcone e steso sulla base delle richieste riportate dai gruppi di operatori che hanno incontrato insieme agli assessori Brogi e Luca Piaggi, delegato ai Lavori pubblici, dovrebbe prevedere la rimozione delle vele centrali e la realizzazione di una copertura che segua le linee di quelle esistenti sui quattro quadranti. I piloni di sostegno dovrebbero rimanere quelli attuali mentre potrebbero esserci novità per quel che riguarda le postazioni di vendita. A fine anno scadranno infatti le concessioni degli ambulanti e con il rinnovo ci potrebbero essere spostamenti dovuti all'intenzione di creare corridoi commerciali e aree merceologiche omogenee, oltre all'ipotesi di banchi fissi per il comparto ittico. Tutte soluzioni sulle quali ci sarebbe l'intesa tra la giunta, i tecnici e gli operatori di Piazza Cavour.

Questo è quello che filtra dai corridoi di Palazzo civico, dove nelle ultime ore il tema di maggior ragionamento è quello delle chiusure laterali a scomparsa, un'opzione fortemente voluta dagli operatori, ma di non semplice soluzione sotto il profilo architettonico.