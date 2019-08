Brogi: "Città sempre più turistica, presto la Denominazione di origine comunale"

La Spezia - "La nostra città nel corso di questi anni è cambiata. E' evidente a tutti come si sia innescato un procedimento di conversione del mercato che risponde alle preponderanti necessità dei consumatori: oggi il beverage e il food, uniti alla cultura, rappresentano eccellenze che non possono essere comprate on line, ma devono essere vissute direttamente per poter soddisfare a pieno i propri sensi". Lo afferma l'assessore alle Attività produttive e al Commercio, Lorenzo Brogi, commentando l'articolo pubblicato ieri da CDS (leggi qui) sulla classifica dell'indice del tempo libero stesa dal Sole24Ore.



"Abbiamo assistito - continua Brogi - alla crescita e allo sviluppo degli esercizi commerciali, ognuno con le proprie offerte di qualità, differenziandosi nel mercato con tipicità locali e non solo. Quotidianamente gli uffici comunali ricevono documentazioni relative a nuove aperture, caratterizzate da un'imprenditoria soprattutto giovanile che vuole e desidera investire nella propria città senza cercare altrove fortuna. In questo processo di crescita, un ruolo fondamentale lo hanno sicuramente avuto le politiche di rivitalizzazione del centro cittadino, l'intreccio di manifestazioni e le offerte culturali variegate che abbiamo saputo proporre con ottimi risultati. A testimonianza di questo, numerosi sono stati gli apprezzamenti dei nostri concittadini e di migliaia di turisti che frequentano La Spezia, città "turistica", ma è bene ribadirlo anche terreno fertile per chi vuole investire. Ritengo - precisa Brogi - che veramente il territorio si stia caratterizzando per la riscoperta dei sapori locali e la loro valorizzazione attraverso interessanti rivisitazioni, anche in funzione di questo ricordiamo alla ripresa dei lavori istituzionali la D.e.c.o. (denominazione di origine comunale), alla quale stiamo lavorando da mesi che dovrà trovare la sua naturale istituzione per contribuire a questa promozione dei prodotti locali e della filiera corta.

Sono fiero - conclude Brogi - da amministratore degli importanti risultati ottenuti dal nostro comune e auspico una sempre maggior crescita delle specialità territoriali".