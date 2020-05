Brogi: "Cerchiamo di salvarci, non sarà una movida selvaggia"

La Spezia - "Consentire, agli operatori commerciali di somministrazione, di occupare fino al 31 dicembre 2020, esclusivamente con ombrelloni, tavoli e sedie, facilmente rimovibili in caso di necessità, ulteriori aree di spazio pubblico che saranno concesse in esenzione Cosap e senza ulteriore autorizzazione". Fra le misure ufficializzate questa mattina a sostegno delle attività economiche chiuse dallo scorso marzo, il Comune della Spezia ha inserito anche l'attesa concessione, senza ulteriori esborsi, del suolo pubblico per andare incontro alle esigenze di ristoranti, bar e locali notturni. Un po' perché all'esterno il distanziamento sociale è opera più semplice che all'interno delle mura, un po' perché si tratta pur sempre di stagione estiva e sull'eventuale uso degli impianti di condizionamento esistono ancora pareri discordanti. Ma è chiaro che nella miriade di esercizi, non tutti hanno la possibilità di estendersi in modo naturale. "La realtà è che la maggior parte di loro - spiega l'assessore al commercio, Lorenzo Brogi - opera su strada pedonale e quindi è più semplice trovare una soluzione".



E per chi invece non ha la saracinesca su piazze o vie del centro storico pedonale? C'è chi chiede di poter utilizzare gli stalli dei parcheggi quando sono attigui ai dehor. Che cosa risponde?

"In generale, togliere parcheggi, con la situazione attuale del trasporto pubblico, è togliere gente che arriva in centro. Per questi esercenti, andrà valutato caso per caso e magari potranno proporre di utilizzare uno spazio non adiacente ma prossimo. Saranno gli uffici dell'arredo urbano, quelli della mobilità e la Polizia Municipale ad accogliere le richieste e dare le relative risposte".



Tecnicamente come si deve fare?

"Bisogna inviare una pec con un bozzetto nel quale si indaca l'area da occupare. C'è un modulo apposito per questo: chi è iscritto allo Suap, può richiedere l'ampiamento, segnalando le dimensioni dell spazio, il numero di tavolini, stando ben attenti ad evitare di occupare i varchi di emegenza e i portoni d'ingresso dei palazzi. Chi non è ancora iscritto, lo faccia e segua la procedura. La risposta? Funziona a silenzio-assenso, se c'è un problema viene comunicato altrimenti l'esercente procede con la predisposizione e i vigili passeranno a controllare per vedere se è tutto ok. Nel modulo c'è invece un tag apposito per chi chiede di insistere su un parcheggio. Gli uffici prendono in carico la domanda e danno una risposta, proponendo eventualmente una soluzioen alternativa".



Facendo una proiezione, le piazze saranno più piene di tavolini.

"Sarà garantito un metro di passaggio pedonale, lo sgombero degli ingressi e naturalmente il presidio dei vigili che non faranno sanzioni ma aiuteranno cittadini ed esercenti ad abituarsi a questo modo di stare fuori. Credo che i dehor aiuteranno la movida serale, garantendo spazi più ampi".



Che serate dovremmo immaginarci?

"Difficile dirlo, per ora nessun decreto governativo ha dato l'ok per le aperture di lunedì, contiamo che succeda nelle prossime ore, ma intanto ci siamo messi avanti per farci trovare pronti. Per ora, a proposito di suolo pubblico, sono arrivate una decina di domande".



Impossibile pensare ad un utilizzo dei giardini o della Morin magari per quei locali che nelle condizioni di ripartenza sarebbero penalizzati?

"C'è state un parere della Soprintendenza già al tempo e ne prendiamo atto".



E ai residenti del centro che dalle finestre vedranno molti più tavolini cosa si sente di dire?

"Che quello che stiamo facendo è un modo per salvare le attività economiche e i quartieri. Contiamo sull'impegno dei gestori dei locali per quel che è la loro competenza, al resto penseranno le forze di polizia. C'è un decreto che abbiamo tenuto presente, che chiarisce la necessità di rispettare gli spazi. Ma non ci sarà nè un'occupazione nè una movida selvaggia".