Brogi: "Area coperta di vendita ampliata, box fissi più belli e funzionali"

La Spezia - Ma come ce la dobbiamo immaginare, dall'interno, la nuova Piazza del Mercato? Innanzitutto le soluzioni architettoniche, con la sparizione delle vele, permetteranno di ampliare l’area coperta adibita alla vendita, migliorandone negli intendimenti la fruibilità per i commercianti e per i loro clienti. Si potranno così razionalizzare gli spazi con la destinazione del padiglione sud-est esclusivamente al mercato del pesce e del padiglione sud-ovest agli “alimentaristi” mediante installazione di box fissi. Così Lorenzo Brogi, assessore al commercio: "Abbiamo pensato a non stravolgere ma anche di creare migliori condizioni per i lavoratori. La pensilina verticale aiuterà gli operatori in presenza degli agenti atmosferici, che siano vento o pioggia ma anche il sole d'estate. I box fissi serviranno per la parte ottica. Abbiamo mantenuto il giro-mercato, cioè poter transitare fra i vari settori. Si è mantenuto il cannocchiale del mercato ittico. Le postazioni fisse danno maggior appeal anche per i turisti. Andremo avanti con la partecipazione, ma abbiamo fatto tanti passi avanti in questi mesi e siamo convinti che l’operazione commerciale corrisponde alle necessità degli operatori. Infine, cosa non secondaria, le condizioni visive saranno migliorate".