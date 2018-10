Brandacujun, barbajua e gli altri: all'Osteria dei Camalli la cucina del ponente ligure

La Spezia - Ha aperto i battenti da poco in Via Fratelli Rosselli, 17. E' l'Antica Osteria dei Camalli aperta da Carlo Sanvenero, già proprietario del ristorante "Vai o Resti". Un luogo enogastronomico dove si riscopre e valorizza le ricette della tradizione ligure, non solo spezzina, ma soprattutto della liguria del ponente. Ricette della vecchia Liguria che oramai pochi propongono per le cotture dai tempi decisamente lunghi. Ricette dai nomi in dialetto come il brandacujun, lo stufato a sciabecco, la zuppa di boldrò, la lasagna al tocco senza besciamella, i barbajua, i berodi, il patè di muscoli, etc. Per info e prenotazioni 345.88.127.44. Telefono del ristorante 0187.30.16.69.