Branco di delfini dà spettacolo di fronte a Passeggiata Morin

Come in un delfinario

La Spezia - Una mattinata calda, con cielo uggioso e mare calmo. Tutto sembra procedere stancamente nel grigiore delle prime ore della mattina con una luce smorzata dalle nuvole. Gli atleti della Velocior si allontanano dalla riva e vanno verso il largo e tutto a un tratto scorgono le pinne dorsali di alcuni delfini. Niente di nuovo, anche se l'emozione dell'incontro in mare con questi mammiferi è sempre grande.



Pochi istanti dopo, però, avviene quello che all'interno del golfo (per quel che ne sappiamo) non era mai avvenuto negli ultimi anni: un paio di delfini, spostatisi nel frattempo di fronte a Passeggiata Morin, compiono una serie di salti uscendo completamente dall'acqua. Come se fossero stati addestrati, come all'interno di un parco acquatico, mentre sullo sfondo c'è la città vista dal mare, sovrastata dal Castello San Giorgio.



Un momento di vero stupore quello di questa mattina, impresso nella memoria dello smartphone di Francesco Bernul, allenatore degli agonisti della Canottieri Velocior 1883, che ha condiviso il video con la Redazione di CDS.

A spingere i delfini sino quasi alla banchina della Morin, probabilmente, il fatto di aver seguito le cianciole per la pesca delle acciughe sino a terra.