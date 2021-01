Braccia incrociate per gli Oss di Coopservice e manifestazione a Genova

La Spezia - Sciopero e manifestazione sotto il palazzo della Regione per gli operatori sociosanitari di Coopservice. La data scelta è quella del 12 gennaio, un'occasione per rimarcare le proprie preoccupazioni in merito al concorso per le internalizzazioni in Asl 5. A organizzare lo sciopero i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials e dalla Spezia partiranno anche due pullman.



“Abbiamo scritto – spiegano in una nota i sindacati– ai parlamentari spezzini, ai partiti politici del territorio e ai consiglieri regionali affinché il 12 vengano ad ascoltare le ragioni e la disperazione dei lavoratori che dopo anni di qualificato servizio presso la ASL rischiano il loro posto di lavoro. La Regione non ha voluto un confronto ulteriore con noi prima di emettere il bando ed è inaccettabile che si sia sottratta anche al tentativo di conciliazione del Prefetto. Siamo ancora in tempo per ritirare il bando e costruire un percorso che garantisca i 158 lavoratori. Se anche uno solo di loro infatti perdesse il posto di lavoro sarebbe una sconfitta di tutti. Abbiamo poi chiesto al Sindaco Peracchini un incontro per stabilire una strategia comune che scongiuri il rischio che i 158 operatori rimangano senza lavoro ed eviti il conseguente impatto devastante in termini umani e sociali.”